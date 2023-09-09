Устинов Олег Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982
Отец: Устинов Сергей
Мать: Устинова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2010
Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
05.05.2010
Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
16.01.2015
Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна