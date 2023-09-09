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Устинов Олег Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1982

Отец: Устинов Сергей

Мать: Устинова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова (Папко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
До 2010

Сын: Устинов Фёдор Олегович

Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
05.05.2010

Сын: Устинов Пётр Олегович

Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
16.01.2015

Сын: Устинов Михаил Олегович

Мать ребёнка: Устинова (Папко) Светлана Владимировна

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