Семенычева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенычева Агафья

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Место рождения

с.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенычев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Семенычев Григорий Игнатьев

Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенычев Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Семёнычев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Семенычев Григорий Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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