Семенычева Агафья
Место рожденияс.Кускино ,Симбирской губернии, Сенгилеевского уезда
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семенычев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Семенычев Григорий Игнатьев
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семёнычев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Семенычев Григорий Игнатьев
Смерть
Неизвестно