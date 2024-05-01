Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна 05.03.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

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Место рождения

Рыкова, Россия

Дата рождения

05.03.1891

Дата смерти

17.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1891

Отец: Жданов Николай

Мать: не указана

Рыкова, Россия
по разным данным дата роджения -1894
Рождение ребёнка
27.12.1915

Сын: Жданов Степан Романович

Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич

Бракосочетание
20.02.1918

Муж: Воробьев Роман Григорьевич

Анга, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1919

Дочь: (Воробьева) Таисия Романовна

Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич

Анга, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Воробьев Василий Романович

Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич

Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Кузнецова (Воробьева) Евгения Романовна

Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
11.05.1930

Дочь: Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич

Анга, Иркутская область, Россия
Смерть
17.08.1936
с.Анга Качугского района Иркутской области
Похороны
Неизвестно
Анга

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