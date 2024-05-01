Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна
Место рожденияРыкова, Россия
Дата рождения05.03.1891
Дата смерти17.08.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1891
Отец: Жданов Николай
Мать: не указана
Рыкова, Россия
по разным данным дата роджения -1894
Рождение ребёнка
27.12.1915
Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич
Бракосочетание
20.02.1918
Анга, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1919
Дочь: (Воробьева) Таисия Романовна
Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич
Анга, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1920
Сын: Воробьев Василий Романович
Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич
Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Кузнецова (Воробьева) Евгения Романовна
Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
11.05.1930
Дочь: Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Воробьев Роман Григорьевич
Анга, Иркутская область, Россия
Смерть
17.08.1936
с.Анга Качугского района Иркутской области
Похороны
Неизвестно
Анга