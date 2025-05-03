Хасанова Раиля Шегалиевна
Место рождениясело Белые-Воды Сайрамский район Чимкентская область
Дата рождения02.07.1965
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
село Белые-Воды Сайрамский район Чимкентская область
Бракосочетание
1988
село Белые-Воды Сайрамский район Чимкентская область
Рождение ребёнка
21.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тормышев Игорь Васильевич
Казахстан Алма-Ата