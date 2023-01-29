Сисманиди (Бурлакова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисманиди (Бурлакова) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1987

Сын: Сисманиди Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Сисманиди Фёдор Александрович

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

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