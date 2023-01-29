Сисманиди (Бурлакова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1987
Сын: Сисманиди Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Сисманиди Фёдор Александрович
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край