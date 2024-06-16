Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна
Место рожденияд. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Дата рождения12.06.1899 ст.
Дата смерти22.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1899 ст.
д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
07.02.1923
Рождение ребёнка
15.10.1924
Дочь: Соколова Августа Игнатьевна
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
18.12.1927
Дочь: Соколова Лукерья Игнатьевна
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1933
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
22.01.1959
с. Солонешное