Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна 12.06.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Снегирева Акулина Кондратьевна

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Место рождения

д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния

Дата рождения

12.06.1899 ст.

Дата смерти

22.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1899 ст.

Отец: Снегирев Кондратий Спиридонович

Мать: Снегирева Агафья Кирилловна

д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
07.02.1923

Муж: Соколов Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1924

Дочь: Соколова Августа Игнатьевна

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край.
Рождение ребёнка
18.12.1927

Дочь: Соколова Лукерья Игнатьевна

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.07.1933

Сын: Соколов Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Иванович

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Смерть
22.01.1959
с. Солонешное

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