Феодора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Иванова

Феодора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ситин Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: не указан

О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьякон села Покровского на Сити Мологского уезда. Впоследствии рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинского уезда. 3 октября 1822 года по... Показать все
Работа или профессия
1815
вдова дьячка
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.