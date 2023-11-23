Феодора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ситин Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: не указан
О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьякон села Покровского на Сити Мологского уезда. Впоследствии рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинского уезда. 3 октября 1822 года по... Показать все
Работа или профессия
1815
вдова дьячка
Смерть
Неизвестно