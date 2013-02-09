Сластникова (Неустроева) Валентина Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.09.1923
Дата смерти09.02.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923
Отец: Неустроев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Сластникова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Сластникова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Галина Павловна
Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластников Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластников Николай Павлович
Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич
Смерть
09.02.2013