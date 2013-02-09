Сластникова (Неустроева) Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластникова (Неустроева) Валентина Филипповна

Место рождения

Ломина, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.09.1923

Дата смерти

09.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923

Отец: Неустроев Филипп Васильевич

Мать: не указана

Ломина, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Сластникова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Сластникова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Галина Павловна

Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластников Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластников Николай Павлович

Отец ребёнка: Сластников Павел Васильевич

Смерть
09.02.2013
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