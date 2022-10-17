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Ганыкин Иван

Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ганыкин Василий

Мать: Матрона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Логиновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Ганыкина) Наталья

Мать ребёнка: Прасковья Логиновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Ганыкина) Мария

Мать ребёнка: Прасковья Логиновна

Смерть
Неизвестно

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