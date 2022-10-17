Ганыкин Иван
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ганыкин Василий
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Логиновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Ганыкина) Наталья
Мать ребёнка: Прасковья Логиновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Ганыкина) Мария
Мать ребёнка: Прасковья Логиновна
Смерть
Неизвестно