Чеперегин Фёдор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
06.05.1811
Дочь: Марья Фёдорова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
14.07.1816
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Фёдорова
Мать ребёнка: Матрона Фёдорова
Смерть
После 1840