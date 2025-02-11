Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецМихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Беломестных ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Беломестных Фома24.04.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беломестных Григорий
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Беломестных Фома
Отец ребёнка: Беломестных Григорий
Харик, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно