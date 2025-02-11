Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мария

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Беломестных ГригорийНеизвестно г.р.
Дети
Беломестных Фома24.04.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беломестных Григорий

Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Беломестных Фома

Отец ребёнка: Беломестных Григорий

Харик, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Смерть
Неизвестно

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