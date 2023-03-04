Сон Арина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Арина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1994

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1994

Отец: Сон Олег Петрович

Мать: Ким Алла

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