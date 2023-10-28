Ерёмин Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил в Тюринке.
Рождение ребёнка
22.10.1921

Сын: Ерёмин Николай Прохорович

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Афонина (Ерёмина) Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Проживала в Тюринке затем в Москве.
Смерть
Неизвестно

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