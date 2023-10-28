Ерёмин Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Жил в Тюринке.
Рождение ребёнка
22.10.1921
Сын: Ерёмин Николай Прохорович
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Афонина (Ерёмина) Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина
Проживала в Тюринке затем в Москве.
Смерть
Неизвестно