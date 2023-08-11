Самборский Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самборский Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Жена: Самборская (Лютько) Нина Ефимовна

Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.04.1956

Дочь: Сухова (Самборская) Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Самборская (Лютько) Нина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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