Самборский Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.04.1956
Дочь: Сухова (Самборская) Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Самборская (Лютько) Нина Ефимовна
Смерть
Неизвестно