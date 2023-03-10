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Солодовников Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.05.1901

Дочь: (Солодовников) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Солодовников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1906

Сын: Солодовников Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Солодовников Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1910

Сын: Солодовников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Солодовников Кир Григорьевич

Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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