Солодовников Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
24.05.1901
Дочь: (Солодовников) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Солодовников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1906
Сын: Солодовников Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Солодовников Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1910
Сын: Солодовников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Солодовников Кир Григорьевич
Отец ребёнка: Солодовников Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно