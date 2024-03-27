Спектор Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спектор Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Спектор Матвей

Мать: Спектор Ода

Смерть
2002
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