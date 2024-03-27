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Спектор Леонид
Спектор Леонид
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Спектор Матвей
Мать
Спектор (Величанская) Ода
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Спектор Матвей
Мать:
Спектор Ода
Смерть
2002
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