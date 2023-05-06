Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Иван

Мать: Петрова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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