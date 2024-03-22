Яблонская Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1919
Отец: Яблонский Алексей Николаевич, заведующий подрайоном Первого района. Мать: Яблонская Екатерина Кирилловна, домохозяйка. Вологда, 3 часть, Краснофлотская набережная, дом №9, кв. 3. (ГАВО, Фонд № Р... Показать все
Смерть
Неизвестно