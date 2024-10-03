Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева
Место рождения
Дата рождения21.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874
Отец: Варфоломей Иеримиев
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
28.09.1892
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Головкин Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Серпухов
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Головкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: (Головкина) Домна Иванова
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: (Головкина) Мария Иванова
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: (Головкина) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Москва
Рождение ребёнка
10.01.1910
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Москва
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: (Головкина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Москва
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: (Головкина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин
Смерть
Неизвестно