Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева 21.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Место рождения

Семенково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874

Отец: Варфоломей Иеримиев

Мать: Евдокия Иванова

Семенково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.09.1892

Муж: Головкин Иван Калинин

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Головкин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Серпухов
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Головкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: (Головкина) Домна Иванова

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: (Головкина) Мария Иванова

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: (Головкина) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Москва
Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Головкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Москва
Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: (Головкина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Москва
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: (Головкина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Головкин Иван Калинин

Смерть
Неизвестно

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