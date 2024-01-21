Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Семенищев Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Семенищев Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семенищев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Рождение ребёнка
1882
Сын: Семенищев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Семенищева Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Семенищева Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Рождение ребёнка
После 1886
Дочь: Семенищева Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд
Рождение ребёнка
1888
Сын: Семенищев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов
Новый Дилижан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно