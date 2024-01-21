Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Семенищев Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Семенищев Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Рождение ребёнка
1880

Сын: Семенищев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Семенищев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Семенищева Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Семенищева Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Рождение ребёнка
После 1886

Дочь: Семенищева Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Семенищев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Семенищев Гаврило Семенов

Новый Дилижан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенищев Гаврило Семенов

Смерть
Неизвестно
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