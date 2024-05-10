Пошивайлов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Пошивайлов Иван Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Поликарп Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Антон Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Дочь: (Пошивайлова (Пошивайлова)) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Василий Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Константин Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Федор Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Федор Федорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия
Сын: Пошивайлов Иосиф Фёдорович
Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия