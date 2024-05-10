Пошивайлов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошивайлов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Иван Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Поликарп Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Антон Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пошивайлова (Пошивайлова)) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Василий Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Константин Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Федор Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пошивайлов Федор Федорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Рождение ребёнка
1893

Сын: Пошивайлов Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Пошивайлова Анастасия

Смерть
1920

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