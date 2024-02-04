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Пиягин Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

07.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950

Отец: Крикуненко Дмитрий Андреевич

Мать: Пиягина Полина Архиповна

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиягина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1972

Сын: Пиягин Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
02.12.1975

Дочь: Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна

Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1983

Сын: Пиягин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна

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