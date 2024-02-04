Пиягин Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиягина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1972
Сын: Пиягин Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
02.12.1975
Дочь: Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна
Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1983
Сын: Пиягин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Пиягина Раиса Николаевна