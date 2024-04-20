Сизова (Зверева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Зверева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
12.05.1898

Дочь: Сизова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Сизова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
13.10.1902

Дочь: Топоркова (Сизова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Сизова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович

Смерть
Неизвестно

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