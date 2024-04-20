Сизова (Зверева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1898
Дочь: Сизова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Сизова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
13.10.1902
Дочь: Топоркова (Сизова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Сизова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сизов Николай Ефремович
Смерть
Неизвестно