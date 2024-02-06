Панова (Рябцева) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Рябцева) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

07.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рябцев Василий Михайлович

Мать: Рябцева Василиса

Рождение ребёнка
13.07.1935

Сын: Панов Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.08.1937

Сын: Панов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.09.1939

Дочь: Панова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Панова Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Панов Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.10.1950

Сын: Панов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Матвей Никитич

Смерть
07.06.1963
Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
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