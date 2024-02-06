Панова (Рябцева) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти07.06.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Рябцев Василий Михайлович
Мать: Рябцева Василиса
Рождение ребёнка
13.07.1935
Сын: Панов Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
26.08.1937
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
28.09.1939
Дочь: Панова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Панова Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
30.10.1950
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Панов Матвей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Матвей Никитич
Смерть
07.06.1963