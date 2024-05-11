Шувагина Татьяна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
10.12.1898

Сын: Шувагин Павел Иванович

Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: (Шувагина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Шувагин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
09.01.1906

Сын: Шувагин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
11.07.1910

Сын: Шувагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич

д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез

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