Шувагина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
10.12.1898
Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: (Шувагина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Шувагин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
09.01.1906
Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
11.07.1910
Отец ребёнка: Шувагин Иван Сергеевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез