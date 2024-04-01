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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Михеевский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович

д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
1887

Сын: Михеевский Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович

д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Михеевская Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович

д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеевская Агния Алексеевна

Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович

д. Самсоновская (Подслудная)
Смерть
Неизвестно
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