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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Михеевский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович
д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Михеевский Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович
д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Михеевская Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович
д. Самсоновская (Подслудная)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеевская Агния Алексеевна
Отец ребёнка: Михеевский Алексей Павлович
д. Самсоновская (Подслудная)
Смерть
Неизвестно