Кадов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.2007
Жена: Кадова Марина
Рождение ребёнка
27.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадова Марина
Рождение ребёнка
10.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кадова Марина