Кадов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.2007

Жена: Кадова Марина

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадова Марина

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадова Марина

Псков, город Псков, Псковская область
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