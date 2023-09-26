Юдакова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич
Работа или профессия
Неизвестно