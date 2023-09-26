Юдакова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Юдаков Устин Егорович

Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юдаков Андрей Егорович

Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юдаков Понкрат Егорович

Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Юдаков Прокофий Егорович

Отец ребёнка: Юдаков Егор Никитич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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