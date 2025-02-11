Дмитрий Родионов 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Родионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Леонтий Дмитриев1820 г.р.
Фёдор Дмитриев1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Леонтий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1840
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

106

Мы используем куки для улучшения работы сайта.