Дмитрий Родионов
мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Леонтий Дмитриев1820 г.р.
Фёдор Дмитриев1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Леонтий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840
Место жительства
1850