Софонова Епраксия Евграфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софонова Епраксия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов Афанасий Евграфович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Софонов Трофим Афанасьевич

Отец ребёнка: Софонов Афанасий Евграфович

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Софонов Варлаам Афанасьевич

Отец ребёнка: Софонов Афанасий Евграфович

Увальная, Уватская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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