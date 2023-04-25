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Василенко Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Василий Прохорович

Мать ребёнка: Василенко Маланья

Рождение ребёнка
30.11.1940

Дочь: Петрикевич (Василенко) Галина Прохоровна

Мать ребёнка: Василенко Маланья

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Смерть
Около 1945
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область

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