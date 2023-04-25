Василенко Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Василий Прохорович
Мать ребёнка: Василенко Маланья
Рождение ребёнка
30.11.1940
Дочь: Петрикевич (Василенко) Галина Прохоровна
Мать ребёнка: Василенко Маланья
Смерть
Около 1945