Вялова Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти20.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тян Николай Васильевич
Смерть
20.10.2002
Калининград, город Калининград, Калининградская область