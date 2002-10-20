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Вялова Мария Сергеевна

Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

20.10.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тян Николай Васильевич

Смерть
20.10.2002
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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