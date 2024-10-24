Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1873
Муж: Иван Пантелеймонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1874
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
16.09.1876
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
16.09.1883
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
18.03.1889
Сын: Серей Иванович
Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
10.08.1890
Сын: Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно