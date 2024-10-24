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Васса Яковлевна

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.05.1873

Муж: Иван Пантелеймонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1874

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1876

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1883

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1889

Сын: Серей Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Иван Пантелеймонович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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