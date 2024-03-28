Проскурин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1937

Дата смерти

10

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10
Рождение
22.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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