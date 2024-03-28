Проскурин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1937
Дата смерти10
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10
Рождение
22.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности