Липовцев Трофим Андреевич
Место рожденияд. Архангельская Ново-Кусковского района Томского округа
Дата рождения06.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870
д. Архангельская Ново-Кусковского района Томского округа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Константин Трофимович
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Липовцев Максим Трофимович
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
Барнаул
Рождение ребёнка
1895
Сын: Липовцев Павел Мещанин Трофимович
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
Барнаул
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
Барнаул
Рождение ребёнка
31.07.1904
Дочь: (Липовцева) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
г. Барнаул
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Рыкова (Липовцев) Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
г. Барнаул
Рождение ребёнка
22.10.1911
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
г. Барнаул, ул.2Красная, 61
Рождение ребёнка
04.01.1916
Сын: Липовцев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна
г. Барнаул
Смерть
Неизвестно