Липовцев Трофим Андреевич 06.09.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Липовцев Трофим Андреевич

Место рождения

д. Архангельская Ново-Кусковского района Томского округа

Дата рождения

06.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870

Отец: Липовцев Андрей Мещанин Матвеевич

Мать: (Моисеева) Екатерина

д. Архангельская Ново-Кусковского района Томского округа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Константин Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Липовцев Максим Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

Барнаул
Рождение ребёнка
1895

Сын: Липовцев Павел Мещанин Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

Барнаул
Рождение ребёнка
1898

Сын: Липовцев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

Барнаул
Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: (Липовцева) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

г. Барнаул
Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Рыкова (Липовцев) Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

г. Барнаул
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Липовцев Петр Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

г. Барнаул, ул.2Красная, 61
Рождение ребёнка
04.01.1916

Сын: Липовцев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Липовцева Ксения Савельевна

г. Барнаул
Смерть
Неизвестно

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