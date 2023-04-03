Никитин Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Тит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Никитин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Настасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Никитин Афанасий

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никитин Георгий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никитин Прокофий

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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