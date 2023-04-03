Никитин Тит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Никитин Яков
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Настасия
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никитин Афанасий
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никитин Георгий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никитин Прокофий
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно