Маргарян Эдуард Альбертович
Место рождения
Дата рождения08.12.1979
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979
Бракосочетание
20.09.2003
Жена: Климова Анна Игоревна
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.03.2004
Сын: Климов (Маргарян) Артур Эдуардович
Мать ребёнка: Климова Анна Игоревна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Развод
2005
Жена: Климова Анна Игоревна
Черняховск, Черняховский, Калининградская область