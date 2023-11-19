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Маргарян Эдуард Альбертович

Место рождения

Мармарашен, Община Мармарашен, Араратская область

Дата рождения

08.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979

Отец: Маркарян Альберт Ваграмович

Мать: Закарян Рузанна Мартуновна

Мармарашен, Община Мармарашен, Араратская область
Бракосочетание
20.09.2003

Жена: Климова Анна Игоревна

Гусев, Гусевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.03.2004

Сын: Климов (Маргарян) Артур Эдуардович

Мать ребёнка: Климова Анна Игоревна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Развод
2005

Жена: Климова Анна Игоревна

Черняховск, Черняховский, Калининградская область

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