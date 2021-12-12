Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1777 ст.

Муж: Ермолай Евдокимов

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.

Дочь: Елена Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Евдокимов

Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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