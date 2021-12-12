Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1777 ст.
Муж: Ермолай Евдокимов
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.
Дочь: Елена Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Евдокимов
Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно