Горбатова Анисья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1901
Сын: Горбатов Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1902
Сын: Горбатов Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Горбатова Акулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1908
Дочь: Горбатова Евфимия Игнатьевна
Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович
Смерть
11.01.1909