Горбатова Анисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова Анисья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1901

Сын: Горбатов Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1902

Сын: Горбатов Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Горбатова Акулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1908

Дочь: Горбатова Евфимия Игнатьевна

Отец ребёнка: Горбатов Игнат Федорович

Смерть
11.01.1909

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