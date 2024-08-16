Щербакова Галина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно