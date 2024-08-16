Щербакова Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Галина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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