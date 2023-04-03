Захарьин Осип Селиверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Осип Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1641

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641

Отец: Захарьин Селиверст Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Захарьин Панкрат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1668 и 1674

Сын: Захарьин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Филипп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Леон

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1719
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