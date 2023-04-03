Захарьин Осип Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1641
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641
Отец: Захарьин Селиверст Сергеев
Рождение ребёнка
1658
Сын: Захарьин Панкрат
Рождение ребёнка
Между 1668 и 1674
Сын: Захарьин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Леон
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1719