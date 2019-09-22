Шваяков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шваяков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1958

Дата смерти

22.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1987

Сын: Шваяков Денис Владимирович

Мать ребёнка: Алехина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Алехина Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алехина Нина Сергеевна

Смерть
22.09.2019
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