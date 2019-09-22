Шваяков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1958
Дата смерти22.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1987
Сын: Шваяков Денис Владимирович
Мать ребёнка: Алехина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Алехина Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алехина Нина Сергеевна
Смерть
22.09.2019