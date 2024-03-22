Макаров Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти17.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Отец: Макаров Борис
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
26.10.1950
Дочь: Коротина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова/ Ирина Авраамовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова/ Ирина Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1990