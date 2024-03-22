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Макаров Алексей Борисович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

17.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Макаров Борис

Мать: Макарова Евдокия Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ ф. 203 оп. 782 д. 349 МК церкви на Новом Ваганькове 1912
Рождение ребёнка
26.10.1950

Дочь: Коротина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова/ Ирина Авраамовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова/ Ирина Авраамовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова/ Ирина Авраамовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
17.02.1990
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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