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Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Лысенко-Петренко Никита Захарович

Мать: Лысенко-Петренко Марфа Григорьевна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко-Петренко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Филипповна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.10.1855

Дочь: Лысенко-Петренко Прасковья (Параскева) Иосифовна

Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Филипповна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q95-Y?i=410&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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