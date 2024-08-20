Лысенко-Петренко Осип (Иосиф) Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Лысенко-Петренко Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Филипповна
Рождение ребёнка
24.10.1855
Дочь: Лысенко-Петренко Прасковья (Параскева) Иосифовна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Анна Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q95-Y?i=410&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно