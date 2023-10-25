(Иванова (Кондратьева)) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова (Кондратьева)) Людмила Борисовна

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Место рождения

г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области

Дата рождения

11.09.1947

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1947

Отец: Кондратьев Борис Дмитриевич

Мать: Мария Тихоновна

г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Бракосочетание
03.08.1968

Муж: Иванов Борис Романович

г. Ставрополь
Witnesses:Еремин Николай Семенович и Маша
Рождение ребёнка
03.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Романович

г. Ставрополь
Рождение ребёнка
26.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Романович

г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пр. Мира, д.2, кв. 2
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