(Иванова (Кондратьева)) Людмила Борисовна
Место рожденияг. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Дата рождения11.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1947
Отец: Кондратьев Борис Дмитриевич
Мать: Мария Тихоновна
г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области
Бракосочетание
03.08.1968
г. Ставрополь
Witnesses:Еремин Николай Семенович и Маша
Рождение ребёнка
03.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Борис Романович
г. Ставрополь
Рождение ребёнка
26.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Борис Романович
г. Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пр. Мира, д.2, кв. 2