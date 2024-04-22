Угрюмова (Иевлева) Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова (Иевлева) Катерина Иванова

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иевлев Иван Андреев

Мать: Иевлева Гликерия Яковлева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Угрюмов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Угрюмов Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Угрюмов Иван Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов

Рождение ребёнка
15.09.1812 ст.

Сын: Угрюмов Никита Иванов

Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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