Угрюмова (Иевлева) Катерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иевлев Иван Андреев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Угрюмов Иван Иванов
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1812 ст.
Отец ребёнка: Угрюмов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Угрюмов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно