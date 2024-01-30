Муфахарова Минслу Саляхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфахарова Минслу Саляхетдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

22.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Байгабулова Асия Мухаметдиновна

Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1948

Сын: Муфахаров Нургалей Мухаметдинович

Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
год рождения 1948 или 1949
Рождение ребёнка
22.06.1950

Сын: Муфахаров Мулланур Мухаметдинович

Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муфахаров Мухаметдин

У Минсылу это был второй брак
Смерть
22.06.1993
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