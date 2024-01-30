Муфахарова Минслу Саляхетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти22.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Байгабулова Асия Мухаметдиновна
Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин
Рождение ребёнка
01.09.1948
Сын: Муфахаров Нургалей Мухаметдинович
Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин
год рождения 1948 или 1949
Рождение ребёнка
22.06.1950
Сын: Муфахаров Мулланур Мухаметдинович
Отец ребёнка: Муфахаров Мухаметдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муфахаров Мухаметдин
У Минсылу это был второй брак
Смерть
22.06.1993