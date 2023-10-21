Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1858

Муж: Шаманов Наум Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1861

Дочь: Шаманова (Шаманова) Домника Наумовна

Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1862

Сын: Шаманов Федор Наумович

Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1864

Дочь: Шаманова (Шаманова) Мария Наумовна

Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1865

Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Наумовна

Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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