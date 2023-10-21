Шаманова (Киселева) Параскева Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1858
Рождение ребёнка
09.01.1861
Дочь: Шаманова (Шаманова) Домника Наумовна
Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич
Рождение ребёнка
11.05.1862
Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич
Рождение ребёнка
19.03.1864
Дочь: Шаманова (Шаманова) Мария Наумовна
Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич
Рождение ребёнка
30.08.1865
Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Наумовна
Отец ребёнка: Шаманов Наум Дементьевич
Смерть
Неизвестно