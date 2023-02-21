Сыробоярский Александр Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1831
Дата смерти05.11.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Сыробоярский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1863
Сын: Сыробоярский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
25.04.1869
Сын: Сыробоярский Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна
Смерть
05.11.1871
Рождение ребёнка
05.06.1872
Сын: Сыробоярский Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна