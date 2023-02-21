Сыробоярский Александр Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыробоярский Александр Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1831

Дата смерти

05.11.1871

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Сыробоярский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1863

Сын: Сыробоярский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.04.1869

Сын: Сыробоярский Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна

Смерть
05.11.1871
Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Сыробоярский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Сыробоярская Екатерина Александровна

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