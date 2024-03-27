Тянникова (Тяникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тянников Максим Владимирович
Отец ребёнка: Тянников Владимир
с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Игнатьева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Тянников Владимир
село Макарьево
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тянников Михаил
Отец ребёнка: Тянников Владимир
Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, ш 3
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тяников Яков Владимирович
Отец ребёнка: Тянников Владимир
д. Ивановка, Саратовская область Балаковский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тянников Василий Владимирович
Отец ребёнка: Тянников Владимир
село Макарьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обихвостова Феня Владимировна
Отец ребёнка: Тянников Владимир
Смерть
Неизвестно