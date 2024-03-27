Тянникова (Тяникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянникова (Тяникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тянников Максим Владимирович

Отец ребёнка: Тянников Владимир

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Игнатьева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Тянников Владимир

село Макарьево
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тянников Михаил

Отец ребёнка: Тянников Владимир

Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, ш 3
Рождение ребёнка
1916

Сын: Тяников Яков Владимирович

Отец ребёнка: Тянников Владимир

д. Ивановка, Саратовская область Балаковский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тянников Василий Владимирович

Отец ребёнка: Тянников Владимир

село Макарьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обихвостова Феня Владимировна

Отец ребёнка: Тянников Владимир

Смерть
Неизвестно
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